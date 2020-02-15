Kocaeli'de terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli'de terör operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

KOCAELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonla 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de terör operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

KOCAELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonla 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saat 06.30 sıralarında bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 ilde operasyon düzenledi. Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde 6 kişi, Hatay'da 1 kişi, İstanbul'da 2 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitler yapılan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.Aralarında HDP'nin Kocaeli örgütlerinde yer alan kişilerin de bulunduğu belirtilen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.


Kocaeli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:57 Kaynak: DHA
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