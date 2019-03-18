Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Terör Operasyonu; Hdp Kontenjanından Belediye Meclis Üyesi Gözaltında

Kocaeli'de Terör Operasyonu; Hdp Kontenjanından Belediye Meclis Üyesi Gözaltında

2 saat önce

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla, aralarında Dilovası'nda Saadet Partisi'nin (SP) Halkların Demokratik Partisi (HDP) kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül'ün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de Terör Operasyonu; Hdp Kontenjanından Belediye Meclis Üyesi Gözaltında, System.String[]
KOCAELİ'de, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla, aralarında Dilovası'nda Saadet Partisi'nin (SP) Halkların Demokratik Partisi (HDP) kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül'ün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda, drone da kullanıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Dilovası ilçesinde SP'nin HDP kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olan Turan Tekgül, HDP'nin Kocaeli, Dilovası ve Derince ilçe başkanlıklarının yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, tabanca ele geçirilirken, evraka da el koyuldu.

6 DEAŞ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA

Öte yandan terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün, Suriye'ye gidip, örgüte katılan kişilerden olduğu öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:36 Kaynak: DHA

Dilovası, Kocaeli, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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