Kocaeli'de terör operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında - Son Dakika

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Kocaeli'de terör operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında
6 saat önce
KOCAELİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:05 Kaynak: DHA
KOCAELİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, HDP Kocaeli İl Teşkilatı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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