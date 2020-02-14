Kocaeli'de terör operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında - Son Dakika
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Kocaeli'de terör operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında

6 saat önce

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de terör operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında, System.String[]

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, HDP Kocaeli İl Teşkilatı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:05 Kaynak: DHA
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