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Kocaeli'de Terör Operasyonu Polis Kamerasında

52 dakika önce

Kocaeli'de terör operasyonu polis kamerasındaKOCAELİ - Kocaeli ve İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen 6 DEAŞ şüphelisi ve PKK propagandası yapan 9 şahıs olmak üzere 15 kişi gözaltına alındığı "18 Mart" adlı operasyonu polis kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de Terör Operasyonu Polis Kamerasında, System.String[]
Kocaeli'de terör operasyonu polis kamerasında

KOCAELİ - Kocaeli ve İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen 6 DEAŞ şüphelisi ve PKK propagandası yapan 9 şahıs olmak üzere 15 kişi gözaltına alındığı "18 Mart" adlı operasyonu polis kamerasına yansıdı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine düzenlenen şafak operasyonu polis kameraları tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, DEAŞ üyesi ve PKK propagandası yapan şahıslara yönelik inceleme başlatan Kocaeli TEM ekipleri, belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Kocaeli'nin 7 ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı olarak "18 Mart" adı altında düzenlenen operasyonlarda sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan 9 şahıs ve Suriye'de DEAŞ saflarında saldırılara katılıp Türkiye'ye döndüğü belirlenen 6 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şahsın, sorgularının yapılması için Kocaeli Emniyetine götürüldüğü öğrenildi.
Öte yandan, şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken operasyon anı polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda ekiplerin belirlenen adreslerdeki evlere girme anları ve evde yaptığı aramalar görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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