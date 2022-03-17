Kocaeli'de terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

17.03.2022 23:13
Kocaeli'de terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında Dilovası ve Gebze ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Terör örgütlerinin cezaevi faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu işledikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı Son dakika... Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor Son dakika... Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor

Dilovası, Jandarma, Kocaeli, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
23:06 Biden'dan Putin'e ağır sözler: "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
22:08 Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü
22:04 Yeni doğum yapan kadın, hayatının şokunu yaşadı! Saate bakmak için eşinin telefonunu eline aldı ve o mesajı gördü
21:55 Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi
21:19 Isınmak için sahaya çıkan Barcelonalı futbolcular ıslıklar karşısında şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 23:23:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement