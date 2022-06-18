İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen C.M. ve S.M, Başiskele ve Darıca ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: AA

Kocaeli, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Terör operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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