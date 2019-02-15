Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Terör Operasyonunda Yakalanan 9 Kişi Adliyede

Kocaeli'de Terör Operasyonunda Yakalanan 9 Kişi Adliyede

22 dakika önce

Kocaeli'de TEM ve Özel Harekat ekiplerince terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HDP İl Eş Başkanının da olduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de Terör Operasyonunda Yakalanan 9 Kişi Adliyede, System.String[]
Kocaeli'de TEM ve Özel Harekat ekiplerince terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HDP İl Eş Başkanının da olduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de terör örgütü propagandası ve sempatizanlığı yapanlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti düzenlenen operasyona Özel Harekat polisleri de katıldı. Gebze, Darıca ve İzmit ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında HDP İl Eş Başkanı L.A.'nın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konuldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen HDP İl Eş Başkanı L.A. ile S.O., V.K., E.K., Ç.K., K.B., Z.T., Ö.U. ve Ö.E. adliyeye sevk edildi. Firari olan A.Z. isimli şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, 3. Sayfa
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