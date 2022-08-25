Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kocaeli merkezli Ankara , Erzincan ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 Ağustos'ta düzenlenen operasyonların neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.