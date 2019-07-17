Kocaeli'de terör örgütü operasyonu
2 saat önce
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:06 Kaynak: AA
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Gebze
, Darıca
, Dilovası
ve Çayırova
ilçelerinde hakkında gözaltı kararı çıkartılan 5 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda E.A. ile sosyal medya üzerinden bu örgütün propagandasını yapan G.M. ve B.A. gözaltına alındı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Hareket halindeki otobüsün altında kalan genç kızın korkunç ölümü kameralara yansıdı HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 380 bin Türk Lirası değerinde döviz ve Türk Lirası çıktı