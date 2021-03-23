Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 19 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülenlerin yakalanmasına yönelik 19 Mart'ta düzenlenen operasyonda, aralarında HDP ilçe yöneticisinin de olduğu 10 zanlı yakalanmış, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 42 fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirilmişti.