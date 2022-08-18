Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

18.08.2022 15:06
Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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