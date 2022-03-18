Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya operasyon; 12 gözaltı - Son Dakika

KOCAELİ'de, polisin operasyonu ile terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG üyesi 12 şüpheli, gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 12 kişinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde, eylem ve faaliyetlerde bulunduklarını tespit etti. Bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonla 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA
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