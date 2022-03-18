Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya operasyon; 12 gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya operasyon; 12 gözaltı

18.03.2022 21:35
Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya operasyon; 12 gözaltı

KOCAELİ'de, polisin operasyonu ile terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 12 şüpheli, gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, polisin operasyonu ile terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG üyesi 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 12 kişinin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde, eylem ve faaliyetlerde bulunduklarını tespit etti. Bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonla 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, soruşturma devam ediyor.


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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya operasyon; 12 gözaltı - Son Dakika


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