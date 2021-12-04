Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Dilovası'nda düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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