Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Dilovası'nda düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.