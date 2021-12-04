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Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı yakalandı

04.12.2021 12:45
Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Dilovası'nda düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kocaeli, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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