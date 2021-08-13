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Kocaeli'de terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

13.08.2021 17:29
Kocaeli'de terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/YPG/YPJ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan N.W.M'nin (33), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Terör örgütü içerisinde 2013-2018 yıllarında silahlı faaliyet gösterdiği ileri sürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.W.M, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

PKK/YPG/YPJ silahlı terör örgütüne üye olduğu öne sürülen bir kişinin Suriye'de yakalanmamak için İstanbul ve Kocaeli'de farklı adreslerde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ağustos'ta N.W.M'yi (33) İzmit ilçesinde saklandığı belirlenen evde gözaltına almıştı.

Kocaeli'de terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kocaeli, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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