Kocaeli'de Terör Propagandası Operasyonu

Kocaeli'de, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte terör örgütü PKK propagandası yapıldığı iddiasıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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