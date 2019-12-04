Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de terör propagandası soruşturmasında 15 kişi tutuklandı
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Kocaeli'de terör propagandası soruşturmasında 15 kişi tutuklandı

6 saat önce

KOCAELİ'de, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 kişiden 15'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli'de terör propagandası soruşturmasında 15 kişi tutuklandı, System.String[]

KOCAELİ'de, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 kişiden 15'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Kasım günü PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve cezaevi faaliyetlerinin engellenmesi adına yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Aralarında HDP il ve ilçe başkanları ile parti ve belediye meclisi üyelerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında HDP Parti binaları ile evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu. Dün, 23 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP İl Başkanı Leyla Aygün'ün de bulunduğu 15 kişi tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:53 Kaynak: DHA
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