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Kocaeli'de ters yöne giren cip, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de ters yöne giren cip, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

Son Güncelleme: 08.11.2023 00:47

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bölünmüş yolda sürücüsünün ters yöne girdiği cip, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 bebek ile 1 hamile kadın yaşamını yitirirken, 5'i çocuk 10 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bölünmüş yolda sürücüsünün ters yöne girdiği cip, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 bebek ile 1 hamile kadın yaşamını yitirirken, 5'i çocuk 10 kişi de yaralandı.

11 KİŞİNİN BULUNDUĞU ARAÇ İLE CİP ÇARPIŞTI

Kaza, saat 21.00 sıralarında Başiskele ilçesi D-130 karayolu Barbaros Mahallesi geçişinde meydana geldi. Başiskele şehir merkezinden yola çıkan Salih Erdem E. yönetimindeki 34 HB 3302 plakalı cip, yolun ters yönüne dönerek sol şeritte yaklaşık 150 metre ilerledi. Bu sırada İzmit yönünde ilerleyen Suriye uyruklu Hüseyin El S. yönetimindeki 41 AJR 709 plakalı, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobil ile ters yönde ilerleyen cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrularak refüje çarparken, otomobildeki 6'sı çocuk 11 kişiden bazıları yola savruldu, bazıları ise otomobilde sıkıştı.

Kocaeli'de Ters Yöne Giren Cip İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü, 10 Yaralı

HAMİLE KADIN İLE BİR BEBEK CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtarırken, sağlık ekipleri de yola savrulanlara ilk müdahalede bulundu. Ekipler, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen hamile kadın ile ismi öğrenilemeyen bir bebeğin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5'i çocuk 10 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerindeki incelemenin ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-130 karayolu İzmit yönü trafiğe kapanırken, araç geçişleri yan yollardan sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de Ters Yöne Giren Cip İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü, 10 Yaralı
Kaynak: DHA

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ters yöne giren cip, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de ters yöne giren cip, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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