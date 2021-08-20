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Kocaeli'de teşvikli yatırımlarla 6 bin kişiye iş kapısı açılacak - Son Dakika

Kocaeli'de teşvikli yatırımlarla 6 bin kişiye iş kapısı açılacak

20.08.2021 11:14
Kocaeli'de teşvikli yatırımlarla 6 bin kişiye iş kapısı açılacak, System.String[]

Sanayi ve teknoloji kenti Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 8,2 milyar lira olarak öngörülen 244 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

Sanayi ve teknoloji kenti Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 8,2 milyar lira olarak öngörülen 244 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına rağmen yatırımcılar için cazibesini koruyan Kocaeli, yılın ilk yarısında en fazla yeni yatırım başvurusu yapılan illerden biri oldu.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için ocak-haziran döneminde düzenlenen teşvik belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artış gösterdi.

Yılın ilk yarısında başta imalat sanayi olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 244 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı. Geçen yılın aynı döneminde Kocaeli'deki yatırımlar için 154 teşvik belgesi düzenlenmişti.

Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 24'ü yabancı sermayeli projeler oldu. Bu projelerin öngörülen yatırım tutarı ise 1 milyar 892 milyon lira olarak hesaplandı.

Teşviklendirilen yerli ve yabancı sermayeli projelerin öngörülen sabit yatırım tutarı 8 milyar 267 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Destek verilecek bu yatırımlar tamamlandığında kentte 6 bin 242 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Sanayi yatırımları başı çekti

Teşviğe bağlanan yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında, imalat sanayisi projelerinin çoğunlukta olduğu görüldü.

Söz konusu dönemde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 90'ını imalat sanayi yatırımları oluşturdu. Teşvik alan 218 sanayi projesinin sabit yatırım tutarı 5 milyar 467 milyon lira oldu. Bunun 3 milyar 161 milyon liralık kısmını komple yeni, 1 milyar 999 milyon lirasını da tevsi yatırımlar oluşturdu.

Hizmet sektöründe 19, enerjide 6, tarımda ise 1 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

Tamamlanan projelerle 426 kişi iş başı yaptı

Ayrıca, Bakanlık tarafından yılın ilk 6 aylık döneminde Kocaeli'de yatırım süreci tamamlanan 20 projeye tamamlama vizesi verildi.

Kentte işletmeye geçen teşvikli yatırımların 7'sini "komple yeni" kategorisindeki projeler oluşturdu.

Sabit yatırım tutarı 260 milyon 994 bin lirayı bulan ve ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşan projelerle 426 kişi iş sahibi oldu.

Haziran, Yatırım, Kocaeli, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de teşvikli yatırımlarla 6 bin kişiye iş kapısı açılacak - Son Dakika Ekonomi


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