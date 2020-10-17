Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

17.10.2020 10:50

Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta otomobil ile ticari taksinin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta otomobil ile ticari taksinin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi ile Yosun Sokak kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet D. idaresindeki 41 AAZ 264 plakalı Toyota marka otomobil ile Ali D. yönetimindeki 41 T 021 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü Ali D., otomobil sürücüsü İsmet D. ve otomobilde bulunan Yılmaz A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından araçlar çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil, Kocaeli, Taksi, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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