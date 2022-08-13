Taş döşemelerle gizlenen sandıklardan 107 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Taş döşemelerle gizlenen sandıklardan 107 kilo uyuşturucu çıktı

13.08.2022 13:59
Taş döşemelerle gizlenen sandıklardan 107 kilo uyuşturucu çıktı

KOCAELİ'de, TIR'da yüklü taş döşemelerin altına gizlenen sandıklardaki 107 kilo skunk, polis operasyonuyla ele geçirildi.

KOCAELİ'de, TIR'da yüklü taş döşemelerin altına gizlenen sandıklardaki 107 kilo skunk, polis operasyonuyla ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, taş döşemelerin yüklü olduğu TIR'ı takibe aldı. Paletlerdeki taş döşemelerin forklift ile depoya taşınmasının ardından baskın düzenlendi. Narkotik köpeğiyle de arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine taş döşemeler, tek tek kaldırıldığında sandıklar ortaya çıktı. 195 paket halinde 107 kilo skunk ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taş döşemelerle gizlenen sandıklardan 107 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taş döşemelerle gizlenen sandıklardan 107 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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