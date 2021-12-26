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Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika

Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

26.12.2021 17:06
Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

Kocaeli'de Yuvacık Barajı yolu üzerinde sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle tır yola devrildi.

Kocaeli'de Yuvacık Barajı yolu üzerinde sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle tır yola devrildi. Tırın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza, Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık Barajı Karaarslan tesislerine giden yolun 3 kilometre uzağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 41 ADD 164 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinde sıkışan sürücü M.E., itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı
Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

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Başiskele, Jandarma, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika
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