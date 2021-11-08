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Kocaeli'de tır dorsesinde kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de tır dorsesinde kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

08.11.2021 22:52
Kocaeli'de tır dorsesinde kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın dorsesinde 6 bin 520 paket sigara, 8 bin 800 paket elektronik sigara tütünü ve 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın dorsesinde 6 bin 520 paket sigara, 8 bin 800 paket elektronik sigara tütünü ve 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında polis ekiplerince İzmit Kuzey Marmara Otoyolu'nda denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri, şüpheli buldukları bir tırı durdurarak arama yaptı. Tır dorsesinde yapılan aramada 6 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, 8 bin 800 adet elektronik sigara tütünü ve 30 adet gümrük kaçağı Android cep telefonu ele geçirildi. Polis, olayla ilgili tır şoförünü gözaltına aldı. - KOCAELİ

Kocaeli'de tır dorsesinde kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
Kocaeli'de tır dorsesinde kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli, Marmara, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de tır dorsesinde kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de tır dorsesinde kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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