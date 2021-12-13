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Tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiği aksattı - Son Dakika

Tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiği aksattı

13.12.2021 10:11

100 kara yolunun Kocaeli kesiminde demir malzeme yüklü tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiğin aksamasına neden oldu.

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde demir malzeme yüklü tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiğin aksamasına neden oldu.

Ankara yönü İzmit Kuruçeşme mevkisinde demir malzeme yüklü 06 GE 9318 plakalı tırın dorsesi üst geçide sıkıştı.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın mesai saatleri öncesinde yaşanması nedeniyle İzmit yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta sürücüler, trafik ekiplerince yan yola yönlendiriliyor.

Tırın dorsesi vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiği aksattı
Tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiği aksattı
Tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiği aksattı
Tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiği aksattı
Tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiği aksattı
Tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiği aksattı
Tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiği aksattı
Tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiği aksattı
Tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiği aksattı

Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiği aksattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır dorsesinin üst geçide sıkışması trafiği aksattı - Son Dakika
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