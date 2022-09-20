Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı - Son Dakika

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