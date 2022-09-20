Kocaeli'de 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı

Kocaeli'de tır dorsesinin zeminine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şoför, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde şüphe üzerine durdurularak narkotik dedektör köpeği "Millow"un katılımıyla yapılan aramada uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan tır şoförünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli F.P. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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