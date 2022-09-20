Kocaeli'de 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı

20.09.2022 17:13
Kocaeli'de 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı

Kocaeli'de tır dorsesinin zeminine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şoför, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de tır dorsesinin zeminine gizlenmiş 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şoför, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde şüphe üzerine durdurularak narkotik dedektör köpeği "Millow"un katılımıyla yapılan aramada uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan tır şoförünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli F.P. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 88 kilo 300 gram eroin ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı - Son Dakika
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