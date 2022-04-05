Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 20 kişi yaralandı

05.04.2022 17:03
Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 20 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tır ile servis midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tır ile servis midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde tır ile servis midibüsü çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Yaralılara, sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.

Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 20 kişi yaralandı
Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 20 kişi yaralandı
Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 20 kişi yaralandı
Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 20 kişi yaralandı

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Dilovası, Kocaeli, Gebze, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 20 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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