Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

25.02.2022 17:23

Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ters yönden gelen tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması neticesinde kaza meydana geldi.

Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ters yönden gelen tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İki sürücü de hastanede tedavi altına alınırken, araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Tembelova mevki yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda 2 kilometre boyunca ters yoldan ilerleyen C.D. yönetimindeki 41 VZ 395 plakalı bir lojistik firmasına ait tır, karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki 55 JF 657 kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle H.A. kamyon içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sıkışan H.A.'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürdü.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Kocaeli, İtfaiye, Tragger, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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