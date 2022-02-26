Kocaeli'de tır kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de tır kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

26.02.2022 00:57
Kocaeli'de tır kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ters yönden gelen tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ters yönden gelen tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İki sürücü de hastanede tedavi altına alınırken, araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Tembelova mevkii yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda 2 kilometre boyunca ters yoldan ilerleyen C.D. yönetimindeki 41 VZ 395 plakalı bir lojistik firmasına ait tır, karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki 55 JF 657 kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle H.A. kamyon içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sıkışan H.A.'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Tır ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Son dakika: İki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Son dakika: İki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli, İtfaiye, Tragger, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de tır kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de tır kamyonla kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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