Kocaeli'de Tır Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Tır Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

24.07.2023 13:09

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın arızalanan otomobile ve oto kurtarıcıya çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Arızalanan otomobile yardım etmek için duran oto kurtarıcıya ve otomobile çarpan tır sürücüsü gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerden biri, Körfez ilçesindeki bir özel anaokulunun müdürü olan Özlem Ayna'dır.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın arızalanan otomobile ve oto kurtarıcıya çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Özlem Ayna'nın (44) kullandığı 41 ANN 173 plakalı otomobil, Kirazlıyalı mevkisinde arızalandı. Bu sırada bölgeden geçen 41 AGA 265 plakalı oto kurtarıcısının sürücüsü Erdinç Gökçimen (30), emniyet şeridinde park halindeki araca yardım etmek için durdu.

Aynı istikamette seyreden Ö.E. idaresindeki 41 VA 285 plakalı tır, yardım eden oto kurtarıcıya ve arızalanan otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gökçimen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ayna ile yanındaki Z.B. ve B.A, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ayna, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Bu arada Özlem Ayna'nın Körfez ilçesindeki bir özel anaokulunun müdürü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Tır Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Tır Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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