Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu 'ndan İstanbul istikametine giden Abdullah Tirit idaresindeki 34 UJ 2960 plakalı tır, Körfez gişeleri mevkisinde aynı yöndeki Mustafa Sağlam 'ın kullandığı 10 S 00575 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde bir tırın önde seyreden minibüse çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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