KOCAELİ'DE TIR YANDI; OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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KOCAELİ'DE TIR YANDI; OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI

19.04.2022 11:32

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde bariyerlere çarpan TIR, alev aldı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde bariyerlere çarpan TIR, alev aldı. Yangın söndürülürken, İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Derince'nin TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan TIR, yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışması başlatıldı. Yaralanan sürücü ise araçtan çıkarılıp, hastaneye götürüldü. TIR yangını nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DERİNCE (Kocaeli), (DHA) -

KOCAELİ'DE TIR YANDI; OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI
KOCAELİ'DE TIR YANDI; OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI
KOCAELİ'DE TIR YANDI; OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI
KOCAELİ'DE TIR YANDI; OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI
KOCAELİ'DE TIR YANDI; OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI
KOCAELİ'DE TIR YANDI; OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI
KOCAELİ'DE TIR YANDI; OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI
KOCAELİ'DE TIR YANDI; OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE TIR YANDI; OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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