Kocaeli'de tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

27 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul yönünde seyreden Ahmet A. yönetimindeki 34 T 3487 plakalı otomobil, eski Kışla mevkisinde kontrolden çıkarak aynı istikamette giden Mehmet T'nin kullandığı 16 AEL 932 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredikilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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