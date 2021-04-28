Kocaeli'de tıra çarpan kargo kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla kontrollü sağlanıyor.

Ağır yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan A.S, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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