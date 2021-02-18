Kocaeli'de tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gebze Barış Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde A.B. idaresindeki 41 P 2670 plakalı servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle 34 UV 0363 plakalı park halindeki tıra çarptı.

Görüntüler korkunç! Patlama nedeniyle bir kısmı göçen evin altından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı

5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı

Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama

Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu

Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu