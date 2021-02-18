Kocaeli'de tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tıra çarpan minibüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze Barış Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde A.B. idaresindeki 41 P 2670 plakalı servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle 34 UV 0363 plakalı park halindeki tıra çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan servis minibüsü şoförüne, ambulansta müdahale edildi.
Kaynak: AA
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