Kocaeli'de tırdan ayrılan dorsenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin dorsenin peşinden koştuğu görülüyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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