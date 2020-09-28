Tırın çarptığı minibüsteki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırın minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden Ercan G. yönetimindeki 77 BD 823 plakalı tır, Merkez Mahallesi mevkisinde kırmıza ışıkta duran Burak B'nin kullandığı 41 K 9755 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Yaralanan minibüs sürücüsü ile 3 yolcu, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun İzmit istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tır sürücüsü Ercan G, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.