Kocaeli'de tırın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de tırın çarptığı yaya yaralandı
6 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırın çarptığı yaya yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırın çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 03 RD 670 plakalı tır, D-130 kara yolu Merkez Mahallesi Karamürsel istikametine seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G'ye çarptı.
Çapmanın etkisiyle yola savrulan yaralıya ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.
Yaralı, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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