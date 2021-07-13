Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde lastik yüklü tırın devrilmesi, D-130 kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Y.S. idaresindeki lastik yüklü 16 NAK 39 plakalı tır, kara yolunun Ulaşlı mevkisinde orta refüje çarparak devrildi.
Hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle Karamürsel istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de tırın devrilmesi kara yolundaki trafiği aksattı - Son Dakika