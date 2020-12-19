Tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında

19.12.2020 21:37
Tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın durakta bekleyen işçi servisine çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın durakta bekleyen işçi servisine çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

D-100 kara yolunda 16 Aralık'ta meydana gelen kazaya ilişkin görüntülerde, tırın servis minibüsüne çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda, duraktaki bir kişinin tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde ilerleyen H.Ç. idaresindeki tır, durakta yolcu alan 41 P 0451 plakalı servis minibüsüne ve durağa çarpmıştı. Kazada, minibüsteki 1 kişi yaralanmıştı.

Tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında
Tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında

Dilovası, Kocaeli, Aralık, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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