Tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde ilerleyen H.Ç. idaresindeki tır, durakta yolcu alan 41 P 0451 plakalı servis minibüsüne ve durağa çarpmıştı. Kazada, minibüsteki 1 kişi yaralanmıştı.

Kayıtlarda, duraktaki bir kişinin tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

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