Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

16.03.2022 19:07
Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul yönü D-100 kara yolu Osmanyılmaz Mahallesi'nde Hasan A. idaresindeki 41 VA 239 plakalı otomobil ile Celalettin A. yönetimindeki 41 JU 4114 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Hasan A. sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yolun İstanbul istikametindeki ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Otomobil, İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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