Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

07.05.2022 21:32

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ankara yönü D-100 kara yolu Barbaros Mahallesi'nde M.S.D. idaresindeki 16 BRV 67 plakalı otomobil ile Y.A. yönetimindeki 41 AIZ 600 plakalı tır çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.S.D. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü ulaşım sağlanan yolun Ankara istikametindeki trafik akışı kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Otomobil, Kocaeli, Ankara, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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