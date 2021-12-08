Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki yolcu yaralandı.
Kayacık Mahallesi D-130 kara yolu Anadolu Lisesi ışıklı kavşak mevkisi Yalova yönünde N.T. idaresindeki 34 RT 6194 plakalı otomobille F.Ö. yönetimindeki 35 HD 2012 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.
Otomobilde bulunan E.T, sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de tırla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika