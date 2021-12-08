Kocaeli'de tırla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayacık Mahallesi D-130 kara yolu Anadolu Lisesi ışıklı kavşak mevkisi Yalova yönünde N.T. idaresindeki 34 RT 6194 plakalı otomobille F.Ö. yönetimindeki 35 HD 2012 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi