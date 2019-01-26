Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Tırlardan Akü Hırsızlığı

Kocaeli'de Tırlardan Akü Hırsızlığı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tırların akülerini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de Tırlardan Akü Hırsızlığı, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tırların akülerini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 20-23 Ocak tarihleri arasında ilçedeki 7 ayrı tırdan 14 akü çalındığı ihbarları üzerine Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği mahallerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler F.Y. ile Ö.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorguları sırasında suçlarını itiraf eden şüphelilerin, çalıntı aküleri ilçedeki bir hurdacıya sattıklarını belirtti.

Söz konusu hurdacıda yapılan aramada aküler ele geçirilirken, çalıntı malları alan işletmeci hakkında işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Kartepe, Kocaeli, Güncel
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