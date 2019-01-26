Kocaeli'de Tırlardan Akü Hırsızlığı
1 saat önce
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, tırların akülerini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde, tırların akülerini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 20-23 Ocak tarihleri arasında ilçedeki 7 ayrı tırdan 14 akü çalındığı ihbarları üzerine Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Olayların gerçekleştiği mahallerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler F.Y. ile Ö.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorguları sırasında suçlarını itiraf eden şüphelilerin, çalıntı aküleri ilçedeki bir hurdacıya sattıklarını belirtti. Söz
konusu hurdacıda yapılan aramada aküler ele geçirilirken, çalıntı malları alan işletmeci hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:52 Kaynak: AA
Sayısal Loto Çekilişinde Skandal Hata: İki Kez Aynı Rakamı Yazdılar
Erdoğan'ın "Yasin Senin Niye Bıyık Yok" Diye Sorduğu Aday Bıyık Bıraktı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan, Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Yapılan Saldırı Sonrası Kritik Görüşme
Hukuk Öğrencisi, Üniversite Yönetimine Açtığı Davayı Kazandı, Bütünleme Sınavlarındaki Sınırlama Kaldırıldı