Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de "Tırnakçılık" Yöntemiyle Hırsızlık

Kocaeli'de "Tırnakçılık" Yöntemiyle Hırsızlık

1 saat önce

Kocaeli'de restoran ve marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de
Kocaeli'de restoran ve marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde restoran ve marketlerden hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, 2 şüphelinin 2-25 Şubat tarihlerinde 5 restoran ve markette para üstü alırken kafa karışıklığı yaparak el çabukluğuyla yaklaşık bin 200 lira çaldığını belirledi.

Şüphelilerin eşkalini ve kullandıkları otomobili tespit eden polis, teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda otomobili Yahyakaptan Mahallesi'nde durdurarak K.Y. (25) ile E.Ö'yü (57) gözaltına aldı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti Cami Misafirhanesinde El Yapımı Alkol Can Aldı

Kayınvalidesi ve İki Kayınbiraderini Öldüren Damat İntihar Etti Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:38:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de "Tırnakçılık" Yöntemiyle Hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]