Kocaeli'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kocaeli'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Çin'de ortaya çıkan koronavirüse karşı önlem amacıyla yolcu otobüsleri ve tramvaylar nanoteknoloji uygulamalarıyla dezenfekte ediliyor.

Kocaeli'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Çin'de ortaya çıkan koronavirüse karşı önlem amacıyla yolcu otobüsleri ve tramvaylar nanoteknoloji uygulamalarıyla dezenfekte ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark'ın işlettiği 336 otobüs ve 18 tramvay, virüs ve mikroplara karşı rutin doğa dostu ilaçlarla temizleniyor

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün ardından Kocaeli'de günlük yaklaşık 105 bin kişinin yolculuk yaptığı Ulaşımpark'ın işlettiği Akçaray tramvayı ile 336 otobüs, doğa dostu ilaçlarla temizlenerek hem virüslerden hem de mikroplardan arındırılıyor.

Virüs ve mikroplara karşı vatandaşların hijyen seviyesi yüksek araçlarda seyahat etmesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, günlük 65 bin yolcu taşıyan otobüsler ile 45 bin kişi taşıyan tramvaylarda iç dış, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta temizleniyor.


Ulaşım araçlarının temizliğinde, nanoteklonoloji uygulaması gerçekleştiriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:56 Kaynak: AA
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