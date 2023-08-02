Kocaeli'de toplu taşıma ücretlerine yüzde 63 zam yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma zammı gündemi ile toplandı. Kocaeli Kongre Merkezinde yapılan toplantıda Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası tarafından talep edilen yüzde 100 zamma karşılık UKOME'den toplu taşıma ücretlerine yüzde 63 oranında zam yapıldı.

İNDİRİMLİ BİLET 9 LİRAYA ÇIKTI

8 TL olan şehir içi ulaşım bedeli 13 TL'ye yükseldi.Öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü indirimli bilet 5 lira 50 kuruştan 9 liraya yükseltilirken, 2 liranın belediye tarafından ödenmesine karar verildi. Abonman ücreti 3 lira 25 kuruştan 5 liraya yükseldi.

TAKSİLERDE İNDİ BİNDİ 66 TL OLDU

Servis ve taksicilerin ulaşım zammı yüzde 65 olarak belirlendi. Taksi ücretlerinde yapılan tarife değişikliği ile indi bindi ücreti 40 TL'den 66'TL'ye yükseltildi.

TRAMVAY ÜCRETLERİNE YÜZDE 69 ZAM

Tramvay ücretlerine de yüzde 69 zam yapıldı. Tramvay 6.5 TL'den 11 TL oldu, indirimli 4.25 TL'den 7 TL'ye yükseldi.

VAPUR ÜCRETİ 15 TL OLDU

Vapur 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli ücretler 6.75'ten 11 TL ye çıktı. Deniz ulaşımının abonmanı 4.75'ten 8'e çıktı.

Toplantıya başkanlık eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, kilometre ve hatlara bakılarak karar verildiğini söyledi.