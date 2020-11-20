Kocaeli'de toplu taşımada hafta sonu düzenlemesi - Son Dakika

Kocaeli'de toplu taşımada hafta sonu düzenlemesi

20.11.2020 14:08
Kocaeli'de toplu taşımada hafta sonu düzenlemesi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta sonu yapılacak kısıtlamalar için toplu taşıma seferlerinde düzenlemeye gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta sonu yapılacak kısıtlamalar için toplu taşıma seferlerinde düzenlemeye gitti.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2020-123 sayılı kararıyla Kocaeli'nde yeni önlemler alındı. Alınan önlemler doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan düzenlemeyle dışarıya çıkması yasaklanan yaş grupları yasak saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmaları da bu kurallar dahilinde yapılabilecek.

Sokağa çıkma uygulaması 21 Kasım 2020 Cumartesi günü Akşam Saat 20.00 da başlayacak. 22 Kasım 2020 Pazar Saat 10.15 'de 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı yapılacak. Sınav görevlilerinin sabah oturumlarında 07.45'te, adayların ise, 08.30'da sınav binalarında bulunmaları için mevcut seferlere ilave olarak 22 ek sefer yapılacak.

UlaşımPark'ın hizmet verdiği 200, 250, 250G ve 700 Nolu hatlar sistemdeki mevcut sefer saatlerine göre çalışacak. Akçaray 21 Kasım 2020 Cumartesi Akşam Saat 20.30 ve 22 Kasım 2020 Pazar Akşam Saat 20.30'dan sonraki seferlerini 30 dakika aralıkla yapacak. Deniz Ulaşım seferleri, 21 Kasım 2020 Cumartesi ve 22 Kasım 2020 Pazar sistemdeki sefer saatlerine göre yapılacak. - KOCAELİ

Kocaeli'de toplu taşımada hafta sonu düzenlemesi
Kocaeli'de toplu taşımada hafta sonu düzenlemesi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de toplu taşımada hafta sonu düzenlemesi - Son Dakika


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