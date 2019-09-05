Kocaeli'de toplu taşımaya zam geldi

Kocaeli'de toplu taşıma araçları ve servis araçları ücretlerine yapılacak olan fiyat artışları belli oldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı UKOME 2019 yılı 5. toplantısı Seka Park Otel'de gerçekleştirildi. 45 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda ulaşım ücretlerine yapılan fiyat artışları da belli oldu. Toplantıya Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi, Zabıta Daire Başkanı Arif Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Gölükçü, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Sedat Şahin, TCDD Müdürlüğü İzmit Gar Müdürü Hüseyin Doğan, UDHB İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Ayhan Özköse, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürleri, Kocaeli Şoförler Odası Başkanı İbrahim Ateş, Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile Kocaeli Servis Araçları Odası Genel Sekreteri Nejdet Yıldız katıldı. 45 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ulaşım ücretlerine güncelleme yapıldı.



Yeni tarifeye göre otobüs ulaşım ücretleri şehir içi ulaşımda 2,75 TL olan tam ücreti 3,00 TL'ye, 2,00 TL olan indirimli ücreti 2,25 TL'ye, 1,50 TL olan öğrenci ücreti 2,00 TL'ye çıkarıldı. Öğrencinin cebine yansıyacak olan artış ise 10 kuruş olarak belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda her öğrenci başına 40 kuruşluk destek verilecek. Son alınan kararlarla birlikte öğrencinin ulaşımında ödeyeceği ücret 1,60 TL oldu. İndirimli biletin ücreti de 2.10 TL olurken Büyükşehir Belediyesi, indirimli bilet başına da 15 kuruş indirimli desteği vereceğini belirtti.



Yeni tarifelere göre deniz ulaşımdaki ücretler ise ilçeler arası 3,30 TL'en 3,75 TL'ye, 2,45 TL olan indirimli ücret 2,75 TL'ye, 1,75 TL olan öğrenci ücreti ise 2,00 TL'ye çıkarıldı. Mehtap Turu ücreti Tam 15,00 TL'den 18,00 TL'ye, 9,00 TL olan Mehtap Turu öğrenci fiyatı 12,00 TL'ye çıkarıldı. Büyükada turu için İzmit - Büyükada tam ücreti 32,00 TL'den 38,00 TL'ye, Darıca - Büyükada tam ücreti 18,00 TL'den 22,00 TL'ye çıkarıldı. İzmit - Büyükada öğrenci ücreti 28,00 TL'den 33,00 TL'ye, Darıca - Büyükada öğrenci ücreti 16,00 TL'den 20,00 TL'ye çıkarıldı.



Şehir içi ulaşımındaki önemli hizmetleri arasındaki Tramvay'ın da yeni ücreti belli oldu. 1,75 TL olan tam tramvay ücreti 2,00 TL'ye, 1,25 TL olan indirimli tramvay ücreti 1,50 TL'ye, 1,00 TL olan tramvay öğrenci ücreti ise 1,25 TL'ye çıkarıldı. Taksimetre açılış ücretine yüzde 12,5 fiyat artışı yapılarak 3,50 TL'den 4,00 TL'ye çıkarıldı. Ticari taksilerin mesafe ücretlerine ise yüzde 16 fiyat artışı yapılarak 3,00 TL'den 3,50 TL'ye çıkarıldı.



Düzenleme ile servis araçları ücret tarifesi de değişti. 0-5 kilometre arası aylık 157,00 TL olan servis ücreti 178,00 TL'ye, 0-10 kilometre arası 190,00 TL'den 214,00 TL'ye, 0-15 kilometre arası 207,00 TL'den 235,00 TL'ye, 0-20 kilometre arası 221,00 TL'den 250,00 TL'ye, 0-25 kilometre arası 235,00 TL'den 266,00 TL'ye, 0-30 kilometre arası 242,00 TL'den 273,00 TL'ye çıkarıldı. 30 kilometreden sonra kilometre başına 1,78 + KDV x 9 oranı belirlendi.



İzmit ilçesinde açık otopark ücreti 0-1 saat 3,75 TL'den 4,25 TL'ye, 1-2 saat arası 5,25 TL'den 5,75 TL'ye, 2-4 saat arası 6,00 TL'den 6,75 TL'ye, 4-8 saat arası 7,25 TL'den 8,00 TL'ye, 8-12 saat arası 8,25 TL'den 9,00 TL'ye, 12-14 saat arası 9,75 TL'den 10,75 TL'ye çıkarıldı. Diğer ilçelerde 0-1 saat 3,50 TL'den 4,00 TL'ye, 1-2 saat arası 4,75 TL'den 5,25 TL'ye, 2-4 saat arası 5,75 TL'den 6,50 TL'ye, 4-8 saat arası 7,00 TL'den 7,75 TL'ye, 8-12 saat arası 8,00 TL'den 8,75 TL'ye, 12-14 saat arası 9,00 TL'den 10,00 TL'ye çıkarıldı. - KOCAELİ