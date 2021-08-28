Kocaeli'de toplu ulaşım araçları 30 Ağustos'ta ücretsiz - Son Dakika

Kocaeli'de toplu ulaşım araçları 30 Ağustos'ta ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle 30 Ağustos'ta otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle 30 Ağustos'ta otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olarak yararlanacak. Öte yandan, İzmit - Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200, Sabiha Gökçen Hattı olan 250, 250C, 250G, Hat 700 ve mavi bayraklı sahillere giden 800CK mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek. - KOCAELİ

Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı

Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti

Selin Ciğerci'den 3 gün hapis yatan Deniz Akkaya'ya bu sefer de 100 bin TL'lik dava açtı

Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek.

ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı

ABD'den Kabil saldırısına misilleme! DEAŞ'ın Horasan grubu SİHA'larla vuruldu

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum

Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor