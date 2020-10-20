Toplu taşımaya virüssüz hava sahası geliyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım Park, UV Hava Filtre Sistemiyle toplu taşımaya virüssüz hava sahası getiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım Park, toplu taşımaya virüssüz hava sahası getiriyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda toplu taşıma hizmeti verdiği otobüs ve tramvaya UV filtre ünitesi takmaya başladı. Temiz hava sirkülasyonu sağlayan UV Filtre teknolojisi ile Ulaşım Park, yolculara sağladığı hizmet kalitesini de en üst seviyelere taşımayı başardı.

Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgınına karşı mücadelesini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında vatandaşlara güvenli ve sağlıklı yolculuk imkanı için yeni bir sistemi faaliyete geçirdi. 'Toplu taşımada virüssüz hava sahası' hedefleyen Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım Park, toplu taşıma hizmeti verdiği otobüs ve tramvaya UV filtre ünitesi takıyor.

Ameliyathaneler, ileri derecede tıbbi ve kimyevi araştırmalar yapan laboratuvarlarda hava dezenfektasyonu için en çok tercih edilen Ultraviyole Hava Filtre Sistemi,toplu taşıma hizmeti verilen 336 otobüs ve 18 tramvaya entegre edilecek. Ultraviyole Hava Filtre Sistemi yolculara sağlıklı ulaşım hizmeti sunuyor. İnsan sağlığına her hangi bir zararı bulunmayan ultraviyole hava filtre sistemi, havadaki mikroorganizmaya çarparak ultraviyole ışın etkisiyle mikropların yapısını bozuyor.

Yüzde 99 oranında hava temizliği sunan sistem ultraviyole ışınları ile tramvay içerisinde en üst seviyede temiz hava sirkülasyonu sağlıyor. Ultraviyole Hava Filtre Sistemiyle yolcuların güvenli ve sağlıklı seyahat etmesi için araç içerisinde bulunan mikroorganizmaları yok ederek olası salgın etkileşiminin önüne geçilmiş oluyor. Otobüs ve tramvaylara entegre edilen Ultraviyole Hava Filtre Sisteminin polen filtreleri düzenli ve programlı olarak değiştiriliyor.

Ulaşım Park arge çalışmalarını yürüten mühendis ve teknik ekip 6 aylık süre zarfında UV filtre teknolojisini Akçaray'da denedi. Bu süre boyunca tramvaylarda çeşitli hava kalite testleri yapıldı. Tarafsız, bakanlıkça akredite edilmiş kurum tarafından yapılan testler sonucunda UV Filtre sayesinde önceden 59 kob M3 olan bakteri değeri 6 kob/M3'e, 6 kob/M3 olan küf değeri ise 0 kob/M3'e düşürüldü. Bu sayede hava kalitesi en üst noktalara taşındı. UV Filtre montajı ile bu sayede tramvaylar içerisindeki hava kalitesi en üst seviyeye çıkarıldığı gözlendi. Akçaray'da kullanılan Ultraviyole Hava Filtre Sistemi 336 yolcu otobüsüne entegre edilmeye başlandı. Kısa süre içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yolcu otobüsleri de virüssüz hava sahasıyla hizmet verecek. - KOCAELİ