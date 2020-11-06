Kocaeli'de toplu ulaşımda HES kodlu dönem 16 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

Kocaeli'de toplu ulaşımda HES kodlu dönem 16 Kasım'da başlayacak

06.11.2020 11:13
Kocaeli'de toplu ulaşımda HES kodlu dönem 16 Kasım'da başlayacak, System.String[]

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Kasım Pazartesi gününden itibaren toplu taşıma hizmetlerinde HES kodu kontrolü yapılacak.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Kasım Pazartesi gününden itibaren toplu taşıma hizmetlerinde HES kodu kontrolü yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede yeni bir uygulamanın hayata geçirildiği, toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Karta "HES kodu" özelliği getirildiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" konulu genelgesinin ardından, Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar gereğince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli geneline hizmet veren elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri yüklenicisi KentKart yetkililerince yapılan çalışmalar sonucunda HES kodu tanımlama sistemi altyapı çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığının HES Servisi ile ilgili testler sonucunda, Bakanlık onayı ile HES sorgusuyla deniz ulaşımı, tramvay, belediye otobüsleri, özel halk otobüsü ve minibüslere binilmesinin sağlanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgının en az zararla atlatılması ve bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişilerle temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan çalışma kapsamında Sağlık Bakanlığınca salgın dönemi için hazırlanan 'Hayat Eve Sığar' uygulaması Kocaeli'de toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Karta entegre edildi. Vatandaşlar 'hes.kocaeli.bel.tr' sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel ya da genel seyahat kartlarına HES kodlarını tanımlayabilecek. HES kodu tanımlama işlemleri 15 Kasım 2020 Pazar günü bitimine kadar yapılabilecek."

Açıklamada, 16 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren tanımlı olmayan kartlarla biniş yapılamayacağı, Kovid-­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan bireylere ait kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacağı duyuruldu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de toplu ulaşımda HES kodlu dönem 16 Kasım'da başlayacak - Son Dakika


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